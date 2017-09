Fleire yrkesfagelevar får læreplass

(NPK): Det er ein auke på over 30 prosent.

Det er Utdanningsdirektoratet som har lagt fram dei førebelse tala. 1. september i år har 10.400 yrkesfagelevar fått læreplass. Det er ein auke på over 30 prosent samanlikna med same tidspunktet i 2013 då 7.781 hadde fått læreplass.

– Dette er gode nyhende. Etter fleire år med satsing på å skaffe fleire læreplassar, er vi glade for at utviklinga no går rett veg og at fleire elevar får høve til å fullføre opplæringa i ei bedrift. Arbeidslivet treng fleire fagarbeidarar i framtida, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding som er sendt ut frå Kunnskapsdepartementet.