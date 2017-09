Ulstein formannskap hadde lov til å stenge møtet då dei i mai diskuterte meir pengar til Ulstein Arena. Det slår fylkesmannen fast.

Tre politikarar klaga på møtelukkinga, og meinte at totalkostnaden for prosjektet burde ha gått for opne dører.

Fylkesmannen støttar seg på at både formannskapet og kommunestyret vurderte meiroffentlegheit.

Konklusjonen var at dei sensitive opplysningane utgjorde ein så stor del av saka, at open debatt var vanskeleg.