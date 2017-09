Må bli smartare i pengebruken

Renathe Rossi-Kaldhol er busett i Ulstein, men er leiar for pleie- og omsorg i Herøy. Ho har blitt intervjua av Vestlandsnytt saman med helsepolitikar Bjørn Otterli, og bodskapen er ikkje til å mistyde:

- Pengane må brukast smartare i Herøy kommune.

Det kan ikkje satsast like sterkt på institusjonsplassar som Herøy hittil har gjort. Det er det rett og slett ikkje pengar til.

Dei store kostnadene med å oppretthalde sjukeheimsdekninga fortel at kommunen må finne nye måtar å gjere ting på innan pleie- og omsorg.

- Trenden er t folk kan få bu heime så lenge som muleg. Det må vi legge til rette for. Vi må bruke pengane smartare, og vi må ta i bruk velferdsteknologien der det har vore ei voldsom utvikling, seier Rossi-Kaldhol til Vestlandsnytt.

Ressurssenteret for omstilling i kommunane (RO) har laga ein analyse som mellom anna konkluderer med at Herøy bør ta dagens institusjonsorienterte omsorgsteneste opp til ny vurdering. Å halde fram som i dag blir for dyrt til å basere framtida på.

Oppdraget var bestilt av Herøy kommune med bakgrunn i eit ønskje om å få vurdert dagens teneste, og samtidig få innspel på kva som må til for å handtere utfordringane ein veit vil kome i framtida.

Rossi-Kaldhol er ikkje overraska over konklusjonane i analysen til RO.