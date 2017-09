Riving av «Vik-huset»

For nokre år sidan kjøpte Ulstein kommune areal på nedsida av Ulsteinvik barneskule for å utvide leikeareal til borna og for å lage til parkeringsplass for tilsette på skulen. Styret i UEKF har vedteke å rive huset i Skulevegen 1 for å realisere dette, men på sist formannskapsmøte kravde Lisa Mari Breivik Anderson (Senterpartiet) at saka kom opp i Ulstein kommunestyre også.

Det gjer ho no, førstkomande torsdag.