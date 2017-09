Får ikkje bygge på grunn av rasfare

Hildegunn Brandal Thuv har søkt Hareid kommune om å få setje opp eit bustadhus i Smottene, på nedsida av Kvitnesvegen i Brandal. Men rådmannen i Hareid vender tommelen ned på grunn av rasfare.

Det ligg føre ein skredrapport frå 1991 som seier at ein i dette området må rekne med eit gjennomsnittleg rasintervall på 20–50 år.

Fylkesmannen har i ein merknad varsla at det ikkje er rom for å redusere årleg nominell sannsyn for at eit skred vil råke eigedomen, og vil vurdere å klage på eit eventuelt positivt vedtak om dispensasjon.

I rapporten frå 1991 står det at det i fjellsida ovanfor Kvitnesvegen i Brandal, frå Smottene til Karlhaugen, er påvist fleire parti som er vurdert som rasfarlege.

Saka skal opp som orienteringssak i Nærings- og miljøutvalet tysdag 26. september.

Brandal Thuv har tre veker klagefrist på vedtaket til rådmannen.