Utsette demenstilbod

Einingsleiar for helse i Hareid, Monica Svoren, skriv i ein e-post til Helsedirektoratet at ei utsetjing av flyttinga av eksisterande dagsenter er grunnen til at kommunen ikkje kom i gang med tiltaket. Ho spør derfor om løyvinga gjeld berre 2017 – eller om det er greitt å starte opp no og halde fram utetter i 2018.

I svaret frå Helsedirektoratet blir det foreslått at kommunen tilbakebetaler pengane og heller søkjer på nytt når alt er klart.