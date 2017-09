Færre varsel om oppseiingar og permitteringar

(NPK-NTB): Frå januar til august i år har Nav fått varsel om moglege oppseiingar og permitteringar som gjeld 18.200 personar, opplyser Nav. I 2016 var talet for same periode 32.300 personar, mens det i 2015 var 30.000.

I august fekk Nav varsel som gjaldt 3.400 personar. Utanom ei enkeltbedrift i Akershus som varsla at dei kanskje måtte permittere 2.500 tilsette i samband med varsel om mogleg streik, gjaldt resten av varsla 900 personar.

– Sjølv om desse tala kan variere mykje frå månad til månad, har talet på varsel om permitteringar og oppseiingar no stabilisert seg på eit lågt nivå. Mens dei fleste av varsla i 2015 og 2016 gjaldt oppseiingar, ser vi no at dei fleste av varsla gjeld permitteringar, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Om lag ein tredel av varsla er innan industrinæringa, men der er talet på ramma halvert frå same periode i fjor. Flest varsel så langt i år er det kome i Oslo og Akershus, mens Rogaland har opplevd den største nedgangen.

Berre bedrifter som planlegg å seie opp eller permittere minst ti tilsette må varsle Nav. Alle varsla resulterer normalt sett ikkje i oppseiingar eller permitteringar.