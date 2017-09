Ny operasjonssentral i drift

- Dette er svaret på ein av utfordringane frå 22. juli-kommisjonen; større og meir robuste operasjonssentralar. Vi har no samla kompetansen både frå Kristiansund og Ålesund. Eg er overtydd om at dette kjem til å bli veldig bra, seier politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Det var like etter klokka 12 onsdag at den nye sentralen i Ålesund fekk ansvaret for alle nye oppdrag som kjem inn til politiet frå heile politidistriktet.

Den sjuande i rekkja

Operasjonssentralen i Møre og Romsdal er den sjuande i rekkja av nye operasjonssentralar i Norge.

Dei nye operasjonssentralane blir ifølgje politiet større og meir profesjonelle. Dei får også høgare bemanning og kompetanse enn før. I det ligg det at det samstundes blir etablert ei felles rednings- og kriseleiing for heile Møre og Romsdal politidistrikt.

I november blir operasjonssentralen samlokalisert med nødmeldesentralen for brann (110).