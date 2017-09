Opnar for å flytte hovudkontoret til Dragsund

I dag tidleg var det ekstraordinær generalforsamling i Ørsta. Møtet var unnagjort på ti minutt, men det var ikkje noko uvesentleg møte.

Aksjonærane Herøy, Volda, Hareid, Vanylven, Ulstein og Sande fekk gjennomslag for framlegget sitt om å endre paragraf 4 i aksjonæravtalen som seier at hovudkontoret skal liggje i Ørsta, der dagleg leiar for selskapet og leiinga for entreprenørardivisjonen skal vere lokalisert.

No står det at "hovudkontoret på Søre Sunnmøre der dagleg leiar for selskapet samt leiinga av entreprenørdivisjonen skal vere lokalisert".

Med andre ord har generalforsamlinga no opna for at kontoret ikkje treng å liggje i Ørsta, men kan liggje i Dragsund, slik arbeidsgruppa har tilrådd.

Ørstaordførar Steim Åm vart såleis aleine om å meine at hovudkontoret skal liggje i Ørsta. Han sat på 1056 aksjonærrøyster, men det var ikkje nok mot dei 1510 aksjonærrøystene som dei andre kommunane har til saman.

Ein stor del av ordførarane var ikkje til stade på møtet. Dei hadde skrive fullmakt og sendt med andre. Hareidsordførar Anders Riise sende fullmakt med varaordførar Kristian Fuglseth. Ulsteinordførar Knut Erik Engh hadde sendt fullmakt med sandeordførar Dag Vaagen. Voldaordførar Jørgen Amdam var heller ikkje til stade på møtet.

