– Her blir den nye badeplassen i Ulsteinvik

Jon Ove Ringstad fortel at dei alt har fleire interesserte kjøparar til leilegheitene i byggjetrinn 2 av Sjøsida.

Dei to nye husa som skal førast opp blir i same stil og høgde som byggjetrinn 1 av Sjøsida.

– Kvaliteten på dette bygget blir i same kvalitet, eller betre enn byggjetrinn 1, melder Arnfinn Sporstøl og Ringstad.

Ulsteinvik Utvikling har gjort seg nokre lærdomar. Mellom anna droppar dei denne gongen å lage parkeringskjellar i sjø. Det er rett og slett for dyrt. I staden blir det parkering til leilegheitene på grunnplan.

Denne gongen vil dei ikkje kombinere bustadbygginga med forretningslokale.

– Marknaden for forretningslokale i Ulsteinvik er metta, kommenterer dei.

Våren 2019

No er det berre å melde frå om ein er interessert i å kjøpe. Når nok kjøparar har meldt seg, går dei i gang med bygginga. Etter planen skal dei nye leilegheitene vere innflyttingsklare andre kvartal 2019.

– Kor mange leilegheiter må vere selde før de startar utbygginga?

– Minst femti prosent, svarer Ringstad.

Medan me står nede på Sjøsida og pratar svingar Kjell Rud bilen sin nedom. Han bur i ei av leilegheitene på Sjøsida, og er strålande nøgd. – Det er fantastisk flott, utbryt han. Rud fortel at han seinare same dag skal få besøk av ein som vil sjå på leilegheita hans, for han vurderer å kjøpe seg ei no med byggjetrinn 2.

Får eit ord med i laget

Sporstøl og Ringstad kjenner seg trygge på at leilegheitene vil gå unna. – Det viste byggjetrinn 1, seier Sporstøl.

Bortsett frå toppleilegheitene var leilegheitene selde lenge før bygget stod ferdig. Mange vil bu i Ulsteinvik sentrum. Utbyggjarane rosar kommunen for utviklinga av sentrum siste åra. Det har blitt veldig flott.

Dei største leilegheitene i dei nye bygga blir 115–120 kvm, medan størsteparten blir 70–80 kvm. Prisen blir marknadspris, +/- 50 000 kroner per. Kvm.

– Dei som er med frå dag 1 får vere med å påverke korleis leilegheitene dei kjøper blir, seier Ringstad.

Alle slags folk

Bortsett frå barnefamiliar, bur det alle slags folk på Sjøsida. Her bur både unge vaksne og eldre vaksne.

I byggjetrinn 1 kjøpte Ulstein kommune omsorgsbustader i prosjektet. Det er ikkje inngått slike avtalar denne gongen, men Ringstad kommenterer at det har fungert godt med omsorgsbustadene på Sjøsida.

– Det blir flott å ferdiggjere Sjøsida slik det er tenkt, kommenterer Ringstad og Sporstøl.

Når dei får bygt ut Sjøsida 2, vil dei planere opp og lage til Sjøsida 3 så også det blir finare. No blir området brukt til å lagre stein som skal på Ulstein Arena. Etter planen skal det også der kome bustadhus med leilegheiter i same stil som resten av Sjøsida.

Komplett

Frå leilegheitene på Sjøsida er det kort veg til det meste.

– Det er kjekt å ha fått inn ein etestad på Sjøsida, kommenterer Ringstad.

I sommar flytta Folk Spiseri ned i førsteetasjen på Sjøsida 1. I tillegg til at det er kort veg for dei som bur på Sjøsida i gå dit, gjer det at det også trekkjer fleire folk over Sjøgata og ned til Sjøsida.

Her er førebels ikkje planar om utandørsbasseng, men det har kome ein steintrapp som fører ned til sjøkanten. På godversdagar er det berre å finne fram badebuksa, tusle ned trappa og leggje på svøm.

Ingvild Aursøy Måseide

ingvild@vikebladet.no