Bulkar og stikk av

Halvparten av alle bileigarar har opplevd å ta rekninga sjølv etter bilen deira er påkøyrd og skadd.

– Ingen ting er meir irriterande enn å finne bilen bulka og oppdaga et syndaren er sporlaust forsvunne, seier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige i ei pressemelding.

Ipsos har på vegner av Gjensidige gjennomført ei ny spørjegransking som stadfestar dette. Nærare halvparten av bileigarane i Møre og Romsdal (45 prosent) seier dei har opplevd å få bilen sin bulka, utan at syndaren har meldt seg. 3 prosent svarer at dei sjølve har skadd ein annan bil utan å varsle frå. Forsikringsselskapa får inn seks slike sakar for dag i fylket. Skadar som gjeld rygging og påkøyring på parkerte bilar kostar forsikringsbransjen til saman 25 millionar i Møre og Romsdal.

I første halvår i år vart det i Hareid og Ulstein meldt inn 144 rygge- og parkeringsskadar. Utbetalingane kom på til saman 1,3 millionar kroner.

Voll trur nok at ein del av dei som bulkar eller skrapar borti andre bilar ikkje får det med seg, sjølv om nokre også køyrer derifrå for å sleppe unne rekninga. Det er straffbart å stikke av.

Gode tips for å unngå parkeringsskadar:

• Unngå mørke og trange parkeringshus

• Rygg inn, køyr ut

• Styr unna trange parkeringsplassar

• Sørg for at vindauga er frie for dogg før du køyrer/ryggar ut.

• Unngå parkeringsplassar nær inngangsparta. Det er her det er størst trafikk av bilar, gåande med handlevognar og born.

• La ikkje små born opne døra sjølv

• Vis hensyn og følg ekstra godt med i trafikken

Ei bilforskikring med kasko dekkjer parkeringsskadar, men gir ofte eigenandel og tap av bonuspoeng. Det kan vere lurt å kontakte forsikringsselskapet for å høyre kva som lønner seg om uhellet er ute.