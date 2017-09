Kristusmonogram eller god, gamaldags tagging?

Rune Ulfstein på Geileneset er i ferd med å setje i stand uthuset i hagen. Då han fjerna bordkledninga dukka det opp innskorne årstal og initialar i tømmerveggane bak.

Mellom initialane kan vi lese «IHS». Jan Kåre Blindheim i Ulsteinvik har påpeikt at dette kan vere eit kristusmonogram.

Dei latinske bokstavane «IHS» er avleidd av iota-eta-sigma som er dei tre første bokstavane i den greske utgåva av namnet Jesus.

Blindheim syner til ein wikipedia-artikkel der dette er omtala. Her går det fram at monogrammet ofte har blitt tolka som ein forkorting for «Iesus Hominum Salvator» som tyder «Jesus, menneska sin frelsar». Dette er elles ei seinare tolking.

Tømmerhuset stod i si tid i Bjørkedalen før det vart plukka ned og frakta til Ulsteinvik. Her gjorde det teneste som bakeri frå 1865 til 1917.

Om det no var gudfryktige bjørkedalingar som rissa inn kristusmonogrammet for å verne bygget mot alt vondt, eller om det til dømes er Iver Hansson Sandvik som ikkje kunne dy seg, det veit vi ikkje. Snart er veggane kledd på nytt.