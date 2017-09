For no er det «fordel Hareid» i kampen om opprykk. Kretsen sin tabell viser at Hødd toppar med 32 poeng på 13 kampar, medan Hareid har 28 poeng på 11 kampar.

Men ettersom Ørsta berre har delteke i haustsesongen, kjem dei til å bli strokne ved tabellslutt. Hødd har slått Ørsta 2-1, medan Hareid skal spele mot Ørsta i Ørsta 2. oktober. Det vil vere naturleg at begge desse kampane blir annullerte. Situasjonen er dermed at Hødd står med 29 poeng på 12 kampar medan Hareid har 28 poeng på 11 kampar.

Hødd har igjen MSIL/Emblem heime og Bergsøy borte – medan Hareid sine tre siste teljande kampar er heime mot Valder og Sykkylven før avslutningskampen borte mot MSIL/Emblem.

Hødd kom absolutt best i gang i lokalderbyet på Høddvoll. Ine Sleipnes ordna to mål slik at laget leia fortent 2-0 ved pause. I 2. omgang skjerpa Hareid seg og fekk to mål v/ Caroline Overvåg. Hødd kom seg atter i føringa 3-2 ved Stine Marø Sundgot, men på overtid sikra Victoria Røren poengdeling mellom dei to laga.