Høgste arbeidsløysa i fylket

NAV Møre og Romsdal melder om at talet på arbeidsløyse som vanleg går ned nokre hundre frå august til september. nedgangen er omtrent som han brukar å vere på denne tida. Det vil seie at korrigert for denne normale sesongsvingninga er arbeidsløysa no i september den same som ho var i august.

- Trass fall i arbeidsløysa ned til lågaste nivår på to år får me framleis inn varsel om permitteringar og oppseiingar. Slik me no vurderer marknader er det ikkje usannsynleg at arbeidsløysa dei neste månadene kan stige noko, varslar fylkesdirektør Stein Veland i ei pressemelding.

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no på 2, 5 prosent, det same som ho er på landsplan.

Høgast i Ulstein

Ulstein kommune har dei høgaste arbeidsløysa i fylket med 5,4 prosent. Det er 169 menn som er registrert utan arbeid, 81 kvinner.

Andreplass til Hareid

Hareid kommune har den nest høgaste arbeidsløysa i fylket med 5 prosent. Der er det 88 ledige menn, 47 ledige kvinner.

Lågare i nabokommunane

Vanylven har ei arbeidsløyse på berre 0,8 prosent. Herøy har ei arbeidsløyse på 4,4 prosent, Sande 3,4 prosent, Ørsta 2,4 prosent og Volda 1,9 prosent.