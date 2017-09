Ligg an til å bli assisterande rådmann

Forhandlingsutvalet i Hareid kommune har innstilt Kariann Bigseth til stillinga som assisterande rådmann.

Dersom Bigseth takkar nei til tilbodet, vert Silja Kaldvansvik Øvrelid tilboden stillinga, heiter det i tilrådinga.

Kariann Bigseth er frå Hareid, men busett på Austlandet. Ho er i dag innkjøpssjef i Nedre Romerik innkjøpssamarbeid, (NRI) eit forpliktande innkjøpssamarbeid mellom kommunane Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum.

NRI har ansvar for over 100 rammeavtalar med eit årleg volum på over 350 millionar kroner.