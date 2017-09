På kaffibotnen

Søndag 1 . oktober er det den internasjonale kaffidagen, men i Møre og Romsdal drikk ein klart mindre kaffi enn i resten av landet.



– Nordmenn er nokre av dei mest kaffidrikkande menneska i heile verda. Det seier litt om vår appetitt på kaffi når nesten 60 prosent drikk kaffi kvar dag i det fylket det blir drukke nest sjeldnast, seier dagleg leiar Norsk Kaffeinformasjon (NKI), Marit Lynes.



Ipsos MMI si årlege kaffiundersøking på vegne av Norsk Kaffeinformasjon viser at rundt 69 prosent av nordmenn drikk kaffi kvar dag.



Kaffiundersøkinga viser også at folket i Møre og Romsdal drikk langt mindre kaffi enn gjennomsnittsnordmannen. 58 prosent seier dei drikk kaffi kvar dag. Til samanlikning er det 11 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Det er heile 27 prosentpoeng under Troms fylke, der 85 prosent av befolkninga drikk kaffi kvar dag.

Men det er når det gjeld jobbkaffien Møre og Romsdal skil seg mest frå andre fylke. "Berre" 38 prosent av dei kaffidrikkande i fylket fortel at dei drikk kaffi jamleg på jobb, noko som er godt under landsgjennomsnittet på 54 prosent, og langt under Oslo og Buskerud, der rundt 70 prosent drikk kaffi på arbeidsstaden.

Også dårlege på reinhald

Undersøkinga viser at berre 15 prosent av befolkninga i Møre og Romsdal følgjer anbefalinga om å reingjere kaffitraktarar eller anna kaffiutstyr kvar 14. dag. Det er langt under landsgjennomsnittet på 26 prosent og milevis under norgesmeistrane i Troms, der heile 43 prosent held reingjer annakvar veke.



Om Norsk Kaffiinformasjon

Norsk Kaffeinformasjon er eit informasjon- og opplysningskontor for kaffi, og bransjeorganisasjon for kaffibrenneri, grossistar og utstyrsleverandørar. NKI jobbar for å fremje den gode kaffiopplevinga og auke kunnskapen om kaffi og den gode kaffismaken i Norge.