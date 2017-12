Privatpersonar får ikkje lenger pristilskot

For å få tilskot, må ein frå nyttår ha føretak i Einingsregisteret, skriv Landbruksdirektoratet på nettstaden sin.

Endringa kjem som følgjer av at partane i den gjeldande jordbruksavtala ynskjer å prioritere det næringsdrivande jordbruket. No må alle gje opp organisasjonsnummeret sitt til slakteriet eller kraftfôrleverandøren for å få pristilskot.