Nedgang i klimagassutsleppa

(NPK-NTB): Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at dei norske klimagassutsleppa var 0,6 millionar tonn CO2-ekvivalentar lågare i 2016 enn i 2015. Til saman vart det sleppt ut 53,3 millionar tonn klimagassar frå norsk territorium.

– Vegtrafikk hadde den største utsleppsreduksjonen frå 2015 til 2016 med 3,6 prosent. Også for olje- og gassutvinning, industri og energiforsyning var det ein nedgang, mens det var ein auke for andre utsleppskjelder, skriv SSB.

Innanfor industrisektoren var nedgangen størst innanfor oljeraffinering og petrokjemisk industri.

– Her var utsleppa 0,3 millionar tonn, eller 6 prosent, lågare i 2016 enn året før.

Utsleppa frå jordbruket har lege på omtrent same nivå sidan 1990, men nedgang frå andre utsleppskjelder, særleg frå industrien, har gjort at jordbruket no står for ein større del av CH4- og N2O-utsleppa enn tidlegare.