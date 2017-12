No er alle med

Aller sist ut var Herøy kommune, som handsama saka om Søre Sunnmøre Matmanifest i kommunestyret nyleg. Dermed har kommunane Ørsta, Volda, Ulstein, Herøy, Hareid, Vanylven og Sande, eller «sjustjerna» no slutta seg til matmanifestet.

– Dette er sjølvsagt veldig, veldig gledeleg. Det er noko vi har jobba hardt for å få til, og eg er veldig nøgd med at vi har fått med alle, seier styreleiar i Søre Sunnmøre Matmanifest, Magne Larsen, til Vikebladet Vestposten.

Samla heile Søre Sunnmøre

Den gode nyheita blei feira i førre veke, og lokalavisa møtte styreleiar Larsen og styrekollega Thor Erik Andersen til ein liten prat.

– No har vi samla heile Søre Sunnmøre på ein felles plattform. Det ser vi på som svært positivt. Vi er glade for at kommunane, kommunestyra og ordførarane ønskjer å vere med på dette, og skriv under på intensjonane til matmanifestet. Vi set stor pris på at kommunane no tydeleg har signalisert at dei ønskjer å vere med på å leggje til rette for at vi skal kunne gjennomføre dei konkrete forslaga vi har kome med, seier Magne Larsen.

– Godt at det endeleg skjer

Styremedlem Thor Erik Andersen, som er medeigar og drivar av Folk Spiseri i Ulsteinvik, meiner det er svært gledeleg at heile Søre Sunnmøre no har valt å støtte seg til matmanifestet.

– Dette er noko vi har jobba hardt for. Då er det ekstra godt å sjå at det endeleg skjer. Det har vore eit viktig punkt på lista vår. No kan vi byrje å jobbe for fullt for å oppnå dei måla vi har sett for Søre Sunnmøre Matmanifest, seier Andersen.

– Det er ganske så flott at vi no har med alle sju kommunane på laget, for eg veit at det er mange erfaringar ein kan utveksle mellom dei, seier Magne Larsen.

Han meiner det no blir mykje lettare å skape gode merkevarer av det som veks fram og eksisterer av lokalmat og mattradisjonar på Søre Sunnmøre.

– Vi og mange med oss ser kor viktig det er å ta vare på det som er lokalt. Vi har til dømes markar i kommunane våre som ligg brakke. Dette er eit døme på noko som kan gjerast noko med. Vi gler oss til fortsetjinga, seier Thor Erik Andersen og Magne Larsen.