Nytt kommunestyremøte i romjula

Det blir nytt møte i Ulstein kommunestyre 28. desember, altså fjerde juledag.

Grunnen til at det blir kalla inn til nytt møte er at saka om eigedomsskatt må handsamast på nytt for å sikre eit rett opplyst og lovleg vedtak i saka, heiter det i innkallinga. Det vart brukt ein feil tabell over takst og eigedomsskatt i saksframlegget som vart handsama i kommunestyret den 14. desember.

På sist kommunestyremøte vart det fleirtal for å innføre eigedomsskatt i Ulstein kommune frå 2018, og det er også lagt til grunn i budsjettet for komande år. Men det viser seg no at rekninga per husstand blir nesten fire gonger så høg som det som vart førespegla i kommunestyrepapira. Difor finn kommunen det rett å gjennomføre eit nytt møte om denne saka.