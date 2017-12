Godkjende planane for Mylna Nord

Eit samrøystes Hareid kommunestyre godkjende tysdag 19. desember reguleringsplanane for Mylna Nord. Planane om å utvide det eksisterande Mylna Industriområde og hamna på Indre Hareid har lagt føre i mange år.

Det er Ulmatec som har bedt om at det vert sett i gang reguleringsarbeid for området. Verksemda eig i dag, saman med Hareid kommune, det meste av arealet som no er godkjent regulert.

Arealet på planområdet er på rundt 72.4 dekar. Knapt halvparten av dette, 30,6 dekar, er i dag sjø. Ifølgje reguleringsplanen skal det vinnast nytt land i samband med utbygginga, noko som vil tilføre Hareid 24 dekar nytt landareal.

– Vi har ikkje umiddelbare planar om å setje i gang utbyggingsarbeid på området. Dette vil skje i takt med dei behova som vil melde seg etter kvart, seier Håvard Myrene i Ulmatec. Han fortel at utbygginga vil skje i samarbeid med Hareid kommune som har planar om å etablere eit reinseanlegg på området.