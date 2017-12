NRK gjer endringar på distriktssendingane

– Med fleire nyheitssendingar frå distrikta og det nye programmet «Norge nå», ønskjer NRK å løfte meir innhald frå heile landet til heile landet, seier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i ei pressemelding.

Det vil altså bli tre regionale sendingar før kvar nasjonale sending. Ei før Dagsrevyen klokka 19.00, ei før Dagsrevyen 21.00 og ei før Kveldsnytt klokka 23.00. Sendinga før Dagsrevyen klokka 19 blir redusert frå 15 minutt til 4 minutt.

– Litt fleire og kortare sendingar trur vi er eit betre tilbod til publikum. Distriktskontora til NRK ønskjer å ha større fokus på fordjupande nyheitsjournalistikk på radio, TV og mobil og få fleire saker frå distrikta inn i dei nasjonale sendingane, seier Gynnild-Johnsen.

Det nye programmet «Norge nå» skal vere tett på norsk verkelegheit og skal møte folk der dei bur og der aktuelle hendingar, små og store, går føre seg, heiter det i pressemeldinga

NRKs journalistlag (NRKJ) ytra førre veke ei uro knytt til den nye satsinga. Leiar i NRKJ Richard Aune sa då til Medier24 at dei er uroleg for den framtidige evna NRK vil ha til å sette dagsorden lokalt og regionalt, no som fokuset blir å «rikse» saker.