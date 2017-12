Fråteken førarkortet etter høg fart

Ein ung mann mista førarkortet etter at han køyrde for fort på Reiten i Ulstein sist veke.

Politiet meiner mannen køyrde i 82 kilometer i timen i 50-sona.

Då førarkortbeslaget vart behandla i Sunnmøre tingrett, sa han at han køyrde i rundt 70 kilometer i timen på Reiten. Han forklarte at han har køyrt strekninga mange gongar før, at han hadde god kontroll på farta, og at han var klar over at det er 50-sone på staden.

Han forklarte også at han treng førarkortet i jobben.

Tingretten meiner fartsmålinga vart utført på rett måte av politiet. Retten forstår at kvardagen vert vanskeleg for mannen utan førarkort, men meiner omsynet til trafikktrygging og likebehandling på vege tyngst. Førarkortet vert dermed beslaglagt til saka mot han er avgjort.