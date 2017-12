Auka interesse for friluftsliv set fart i salet av ull

(NPK): – Vi har hatt veldig fin salsauke i 2015 og 2016 og auka omsettinga med 50 prosent dei siste to åra seier Cathrine Haug Stange, administrerande direktør i Devold of Norway, til Nationen.

– Turistforeininga set stadig rekordar, og interessa for å gå på toppturar påverkar heilt klart salet av ullklede, fortel ho.

Ho fortel at eldre vaksne tidlegare var den viktigaste kundegruppa, men at fleire unge dei seinare åra har opna auga for ull. På den måten har ullklede no blitt trendy.

Også ullkledeprodusentane Ulvang og Kari Traa opplever vekst.