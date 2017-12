Nye-kyrkja og Ulstein Arena vart vinnarar

Peparkakeutgåvene av to av dei mest kontroversielle byggeprosjekta i Ulstein i nyare tid, Ulstein Arena og nye Ulstein kyrkje, stakk av med kvar sin førstepremie under peparkakebakekonkurransen som vart avrunda på biblioteket sist torsdag. I alt deltok 14 bidrag.

Peparkakelandsbyen har vore utstilt på biblioteket sidan 2.12., og i heile desember har det vore høve til å stemme på sitt favorittbyggverk. Sist torsdag vart vinnarane kåra, før heile bygningsmassen vart auksjonert bort.

– Oppslutnaden rundt avstemminga har vore formidabel, seier Aurora Dimmen Bratli. Ho er lærling i Ulstein kommune og har vore hovudansvarleg for peparkakelandsbyen. Prosjektet har vore eit samarbeid mellom Ulstein kommune, biblioteket, restauranten Folk Spiseri, Møre eiendomsmegling og Vikebladet Vestposten.

Kyrkja vann

Det var peparkakemodellen av det nye, planlagde kyrkjebygget Excelsior som stakk av med Folkets pris. Det svært forseggjorde byggverket, som deltok under namnet «Kyrkja ved sida av kyrkja», er laga av Andreas Miksch og Birgitte, Njål og Kari Vikanes. Andreplassen gjekk til Funkisvegen, laga av Fredrik, Thea, Lucy, Amanda og Johannes Gurskevik. På tredjeplass kom det nydeleg dekorerte Julehuset, laga av Elin Våge.

Det vart også delt ut ein proffpris der representantar frå samarbeidspartnarane utgjorde juryen.

Her gjekk Ulstein Arena av med sigeren. Det er familien Leif Heimland som står bak dette byggverket. På andreplass kom Vikemarka barnehage med det kreative bidraget Det geometriske hus, medan tredjeplassen gjekk til huset Juleglede, oppført av Amalie Hauge Myklebust, Lise og Marie Ulstein Longva, Elise Kalvatn Edinsen og Nelly Kalvatn Eidem.

Etter at juryering og prisutdeling var unnagjort, var det tid for å auksjonere bort dei flotte byggverka. Her var det verkeleg høve til å gjere eit røvarkjøp. I alt gav auksjonen, som vart leia av ordførar Knut Erik Engh, 1440 kroner som går til Frivilligsentralen og til ungdomsklubben Bell.