Drøymer om ei kvit jul

(NPK): – Jula er ei tid der barn er prisgjevne foreldra sine på godt og vondt. Difor er det viktig at vaksne er ekstra medvitne om korleis dei brukar alkohol desse dagane, seier generalsekretær Hanne Cecilie Widnes i IOGT.

I lokalsamfunn over heile landet gjennomfører den rusførebyggjande organisasjonen i desse dagar ein kampanje om teamet. Som ein del av kampanjen oppmodar dei folk til å skriva under på ein kontrakt med seg sjølve om at dei ikkje skal drikka alkohol julaftan, første og andre juledag.

Når jula blir skummel

Det er tiande året organisasjonen gjennomfører Kvit jul-kampanjen saman med organisasjonane Juba og Juvente. Det overordna målet med kampanjen er at fleire barn skal få ei god og trygg jul. Slik er det ikkje for alle.

– Ifylgje Folkehelseinstituttet lever 90.000 barn saman med foreldre som misbrukar alkohol. Det vil seia 8 prosent av norske barn. Når vi har denne kunnskapen, er det ekstra viktig å setja søkjelys på jula, meiner Widnes.

Ho strekar under at det ikkje nødvendigvis dreier seg om folk som er alkoholavhengige, men at folk misbrukar alkohol slik at det går ut over kvardagsfunksjonane. Det kan vera skummelt for mange barn.

Vare vesen

Widnes seier det ikkje er nokon fasit på korleis barn reagerer når foreldre og andre vaksne drikk alkohol, og at reaksjonane kan variera frå barn til barn. Ho strekar under at det viktigaste for barn er å oppleva trygge og føreseielege vaksne.

– Det vi veit frå barnepsykologien er at barn reagerer når foreldre oppfører seg annleis enn dei brukar å gjera.

Mange barn kan difor kjenna seg utrygge lenge før dei vaksne bli fulle. At foreldre til dømes byrjar å snakka og le høgt kan vera nok til at barn reagerer. Slagordet til kampanjen er difor at barn trivst best med edru vaksne.

– Tabu å snakka om

Ei fersk undersøking Opinion har laga på oppdrag for IOGT viser at så mange som seks av ti nordmenn meiner folk drikk for mykje alkohol i jula når ein er saman med barn.

– Det er eit viktig utgangspunkt for å løfta debatten. Samtidig veit vi at folk synest dette er vanskeleg å snakka om, seier Widnes.

Ho vedgår at ho sjølv kan kjenna på ubehaget.

– Det er både tabu å snakka om problema rundt alkoholbruk, samtidig som det er eit stort forventingspress knytt til dei positive sidene ved alkohol.

Nye vanar – auka forbruk

Den engasjerte rusførebyggjaren peikar på at vi dei seinare åra har fått nye matvanar som gjer at det norske drikkemønsteret på kort tid har endra seg.

– I media er mykje snakk om det gode livet med god mat og god drikke – og veldig ofte handlar det om alkohol. Det påverkar synet vårt om kva som skal til for å skapa eit godt måltid, og forventningane våre om kva som er det gode livet, seier Widnes.

Ho meiner dette har ført til at toleransen for alkoholforbruk har endra seg, og at det no er høgare forventningar enn før til at folk skal drikka alkohol i ulike samanhengar.

– Alkohol er eit sterkt lim i mange sosiale samanhengar, og mange føler sterke forventningar til at det må litt alkohol til for at det skal bli triveleg.

Hanne Cecilie Widnes meiner det er viktig at barn og unge får sjå at vaksne også kan ha det kjekt saman utan alkohol.

Besteforeldre blant verstingane

Julekampanjen til organisasjonen har i år spesielt søkjelys på besteforeldre og alkohol. I den ferske opinionsundersøkinga til IOGT kom det fram at 4 prosent hadde opplevd at besteforeldre hadde drukke alkohol på ein måte som blei ubehageleg for barnebarn.

I tillegg svarte heile 14 prosent at dei syntest det var vanskeleg å snakka med besteforeldra om å redusera alkoholforbruket sitt når dei var saman med barnebarna i jula.

– Vi høyrer også historier om at folk gruar seg til å invitera besteforeldre på julaftan fordi dei trur det blir dårleg stemning av at besteforeldra drikk for mykje og blir fulle og rusa. Det er forferdeleg trist. Difor er det viktig å lufta dette temaet.

God respons

Organisasjonen opplever at mange set pris på julekampanjen deira. Rekorden til no er 14.000 underskrifter, men i år har organisasjonen som mål å samla inn tusen fleire.

Gjennom Kvit jul-kampanjen håpar generalsekretæren at fleire får eit meir medvite forhold til alkohol. Ho minner om at vaksne er viktige rollemodellar for tenåringane sine og at haldningane våre også er viktige for andre rundt oss.

– Når vi veit kor mange barn som lir på grunn av alkoholmisbruk, er spørsmålet kva haldningar eg er med å påverka. Er eg med på å dra forventingane om alkohol opp eller er eg med på å dempa presset? Det tenkjer eg er ein refleksjon alle bør gjera, seier Hanne Cecillie Widnes.