I den flotte vinterhagen på Hadartun møtte Vikebladet Vestposten i førre veke fagkonsulent Unni Bergdal, Christina Aasen-Helvig som er einingsleiar for heimetenestene og kommunalsjef i sektor for velferd i Hareid kommune, Berit Aasen.

Utfordrande ved uvêr

Alle tre har god og lang erfaring frå heimetenestene, og veit kva for utfordringar som ventar dei som skal jobbe i jula. Jula, romjula og nyttår på våre kantar har typisk vore ein periode med mindre godt vêr, noko som tidlegare år mellom anna har ført til straumbrot og utfordringar i forhold til kommunikasjon.

– Eg var tidlegare leiar for heimetenestene, slik Christina er no, og veit til liks med ho kor viktig det er at pårørande hjelper til med å tenkje førebyggjande. Vi har tidlegare år opplevd at pårørande har kontakta oss først etter at straumen har gått, og spurt om vi kunne hatt eit ekstra tilsyn med mor eller far, bestemor eller bestefar. Når det er ekstremvêr har heimetenesta eigne retningslinjer, og kan ikkje avvike så mykje frå desse. Difor ønskjer vi å oppmode pårørande til å hjelpe sine med å førebu seg for slike situasjonar, seier Unni Bergdal.

– Det er gjerne litt føre var-tiltak, som kan vere lurt å gjere, uavhengig av om det er meldt uvêr eller ikkje. Dette kan vere å ha ei lommelykt eller hovudlykt lett tilgjengeleg, og gjerne nokre lys. Heimetenesta kan ikkje reise ut til alle som spør i slike tilfelle, då ein berre er eit visst tal tilsette på vakt, seier Christina Aasen-Helvig og legg til:

– Vi seier ikkje dette fordi vi ikkje skal gjere jobben vår, men fordi vi ønskjer at pårørande hjelper til med førebyggjande tiltak.

Kommunalsjef Berit Aasen har som tidlegare einingsleiar for heimetenesta i Herøy også god kjennskap til dette.

– Om det stormar som verst kjem faktisk ikkje heimesjukepleia seg ut alltid. Då er det veldig godt og trygt om førebyggjande tiltak er gjennomført. La alle få ei trygg jul, seier Aasen.