Nest øvst i Iverbakken på Skeide ligg huset til Svein Kleven og familien hans. Vesle julaftan blei han varsla om at noko hadde skjedd, og gjekk difor ut og ned til vegen på nedsida av huset. Då blei han forskrekka over at store delar av skråninga på nedsida av vegen hadde forsvunne i eit jordras. Massen og trea som stod der før låg no i ein haug i botnen av skråninga.

- Det gir jo litt inntrykk. Familien min og eg har budd her i snart 20 år, og har ikkje opplevd liknande. Klart det var litt skummelt dette, seier Svein Kleven.

Teknisk eining har vore på staden

Teknisk eining i Ulstein kommune kom til staden og såg på skadane på ettermiddagen vesle julaftan. Det blei sett opp sperringar, og Svein og familien fekk beskjed om at vegen ser ut til å ligge på fast grunn, og at den difor ikkje vil rase ned.

- Så lenge fagfolka meiner det skal gå greit så føler vi oss litt tryggare også. Men noko forsikring om at det er heilt trygt fekk vi ikkje, seier Svein.

- Fleire faktorar spelte inn

Han og døtrene Live og Sanne gjekk ned for å sjå på skadane då lokalavisa var på staden på ettermiddagen julaftan.

- Området som låg på toppen av skråninga har frå tid til anna blitt nytta til parkering dersom det har vore mykje folk på besøk hos nokon her oppe. Heldigvis var det ingen bilar eller folk på toppen av skråninga då ho rasa ut. Det hadde gått alvorleg gale, seier Svein og døtrene i det dei snakkar seg imellom.

Svein trur det kan vere mange faktorar som har ført til jordraset.

- Det er nok ein kombinasjon av fleire ting som har ført til dette, men klart, det er nok nærliggjande å tru at det har litt med det tunge regnet dei siste dagane å gjere. Det var eit grustak her før i tida, men det har ikkje vore noko aktivitet her på i alle fall 20 år. Så har det også blitt dumpa ymse masse her opp gjennom åra, så det er nok ein kombinasjon av meir enn berre regnet som har gjort at det til slutt rasa, seier han.

Ulstein kommune skal snart gå i gang med å regulere nye bustadtomter på Skeide, og éi av tomtene ligg akkurat der den utrasa skråninga ligg. I tillegg ønskjer kommunen å ta over det aktuelle vegstrekket, som til no har vore i privat eige.

- No er vel kanskje litt av grunnarbeidet gjort for kommunen då, seier Svein Kleven spøkefullt.

Kleven håpar samstundes at noko blir gjort for å trygge staden i løpet av den nærmaste tida.

Må nytte vegen

Ottar Osnes bur heilt øvst i Iverbakken, og er næraste naboen til Svein. Han fekk laga vegen over den aktuelle rasstaden på midten av 1980-talet, og har heller ikkje sett liknande.

- Eg nyttar jo denne vegen kvar dag. Det er einaste tilkomst til huset mitt. Klart det er litt ekkelt å skulle bruke denne vegen no, kanskje mest fordi det er forferdeleg dårleg med gatelys her oppe. Eg vil nok ikkje ha hjartet i halsen når eg køyrer forbi, men eg meiner likevel at noko bør gjerast snarast råd for å hindre at alvorlege ulukker skjer. Før var det ein kant der, men den er jo heilt vekke no. Raset har gått heilt inn til asfaltkanten, og er ein litt uheldig ramlar både bil og folk nedover ein lang og bratt bakke, seier Ottar Osnes.