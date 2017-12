Tusen takk frå oss i Vikebladet Vestposten

Det er i stor takksemd vi skriv desse orda: de gjer det mogleg å drive lokaljournalistikk i Hareid og Ulstein.

Vi meiner lokalavisa framleis har ein viktig funksjon i eit velfungerande lokaldemokrati, og målet er at flest mogleg skal få kome til orde med sine meiningar og synspunkt. Håpet er at Vikebladet Vestposten også i åra som kjem skal vere ein naturleg stad å diskutere små og store saker.

Vi er også svært takksame for at mange stiller til intervju, svarer og forklarer, slepp oss nært innpå livet og let oss få del i både gleder og sorger. Like fullt set vi pris på dei som kjem med kritiske tilbakemeldingar, vi prøver heile tida å gjere ein endå betre jobb.

Takk også til alle som kontaktar oss med tips og innspel, og til dei mange som bidreg med bilde og tekstar frå arrangement vi ikkje rekk over sjølve.

Ein annonse i lokalavisa når mange, og talet på lesarar er no høgare enn på fleire år. I 2017 har Vikebladet Vestposten auka talet på abonnentar med nesten 260. Det er vi svært stolte av!

Med ønske om ei fredeleg jul og alt godt i 2018 frå oss i avisa