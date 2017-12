Byr inn til ope skip i jula

– Mange kjem heim til jul, og eg har blitt spurt av veldig mange om dei kan få kome om bord i Polarstar no når dei er heime. Det har vi sjølvsagt lyst til at dei skal få høve til. 28. og 29. desember kan den som vil kome om bord og sjå nærare på korleis skuta har blitt etter restaureringa, innvendig og utvendig, seier skutereiaren frå Snipsøyrdalen, Willy Nesset.

Skuta er ført tilbake til slik ho var i si velmakt på 60- og 70-talet, så det vert mest som ei tidsreise å kome inn i lugarane, byssa eller messa. Polarstar vart i denne perioden nytta både som fangstskute, sysselmannsskute, frakteskute og ekspedisjonsfartøy. Ho var også med som seismikkfartøy i oljealderen si spede byrjing.

Polarstar ligg no ved kai ved moloen på Indre Hareid, og her vert ho liggande i påvente av at alle naudsynte sertifikat og papir skal kome på plass.

– I mellomtida køyrer vi litt service på motor og hjelpemotorar etter faste rutinar. Det er ein gjeng på 20 – 30 mann som no er knytt til vedlikehaldsarbeidet på skuta, dette er heilt uformelt, men likevel viktig. Sjølv om skuta er nyrestaurert er det alltids noko å henge fingrane i. Nokre av gamlegutane møtest her dagleg til ein kopp kaffi og sosialt lag, fortel Nesset.

– I tillegg har vi både Sjøfartsdirektoratet og Riksantikvaren med oss på laget. Å had dette støtteapparatet i ryggen betyr svært mykje, seier Willy Nesset.

Brukt til selskap og songøving

Og skuta har allereie blitt tatt i bruk både til konferansar, selskap og julebord. Ein av dagane kjem det til og med eit kor som skal ha songøving om bord.

– Så skuta kan nyttast til så mangt, konkluderer Willy Nesset.

Han fortel at interessa for Polarstar har vore formidabel, ikkje berre frå folk i distriktet, men frå heile landet, frå Sverige, Russland, England og Italia.

– Det hadde vore kjekt om Polarstar kunne få kome tilbake til polare strøk att. Eg trur det er ein marknad for turistar som ønskjer å ha det heilt basic, med enkle lugarar og å kunne få hive på seg ei overlevingsdrakt. Det er ikkje alle som har lyst til å gå rundt med stettglas på dekk, trur han.