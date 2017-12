Eit barn er født i Betlehem, i Betlehem...

Vi syng den kvar jul. Og songen er blitt ein av våre juletradisjonar. Og kanskje kjenner vi denne jula også, at ja, dette barnet gjeld oss ennå. For sjølv om fødselen skjedde for lenge sida, i eit land langt borte, så er stallen, krybba og det vesle barnet som ligg der, framleis er ein del av vår røyndom.

Gud er tidlaus, Han er den same i går som i dag, ja til evig tid. Han kalla seg EG ER, altså han er presens, alltid. Derfor er også Jesus og hans kome til vår jord eigentleg notid.

Jesus vart fødd under heller kummerlege kår. Og det skjer i dag også med mange barn: Vi kan synge Eit barn er født i Aleppo, i Aleppo. Eit barn er født i Nord-Irak, Malawi, i Kongo, i Bangladesh. Eit barn er født på flukt, i svolt, i naud, i fattigdom. Sist helg var der ein ny reportasje frå ei av dei greske øyane som der kjem flyktningar til. Der var ein mann som fortalte følgjande: Der er ikkje plass for oss i dei overfylt flyktningleirane, kona mi skal snart føde og vi har måtte finne oss eit telt ute i skogen. Det er vinter, det er kaldt, det regnar.

Historia gjentek seg. Eit barn er født…

Jesus erkjente at det ikkje ville bli full rettferdigheit her på jorda. Dei fattige har de alltid hos dykk, og dei kan de gjera vel imot når de vil, sa han Juleevangeliet utfordra oss også denne jula til å vise hans sinnelag over for dei som lid. Og det han legg i ordet fattig, kan tolkast på mange måtar; fattig på mat, pengar, klede, fridom, omsorg, kjærleik, venner, familie, fred…

Han sa og at du skal elske din neste som deg sjølv. Kven er så min neste? vart det spurt retorisk. Ikkje alle barn i våre bygder, i våre familie, har det godt, sjølv om dei ytre forholda skulle tilseie det. Alle barn er like verdfulle – og hjelpelause og treng nokon til å ta seg av ein, ingen kan vekse opp åleine. Kvar 11 minutt døyr eit barn rundt i verda før det rekk å bli 5 år. Jesus hadde omsorgsfulle foreldre, og sjølv om han blei flyktning i sine første leveår, blei han både 5 år og meir.

Juleevangeliet fortel oss noko viktig. Jesus kom som ein Guds redningsplan for menneska. I si verketid her på jorda staka han ut retninga for oss menneske: Vi skal leve for kvarandre og han gav oss ei tydeleg utfordring: Det de gjorde mot ein av desse mine minste søsken, det har de også gjort mot meg.

Og då tenkjer eg at dei menneske vi møter på vegen gjennom livet, også er eit møte med Gud.

Gudsnærveret er bygd på relasjonen til vår neste. Når Jesus snakkar om at det vi gjorde mot disse, det gjorde vi mot Han, så er dette meir enn eit moralsk og etisk bod: at ein skal hjelpe dei som lid på sin vei.

Og det er meir enn eit sosialetisk ansvar som vi er pålagt. Det ligg djupare i enn det. Det ligg i det å møte og i dei vi møter.

Vi blei skapt i Guds bilde og Gud skaper og igjenskapar oss i si frelseshandling og i nådemidla. Derfor møter vi alltid gjenskinet av Gud i augo til vår neste. Metodistkyrkja sin far, John Wesley, sa at det å tru ikkje betyr noko, om det ikkje betyr noko for vår neste.

Han sa og at «faith is the handmaiden of love». Dette betyr at det er kjærleiken til vår neste som er det utslagsgjevande. Og den kjærleiken er gitt av Gud, til hans skapning som han elska så høgt. Og der Guds kjærleik er, der er også hans nærvær. Gud er der hans kjærleik er.

For Eit barn er født i Betlehem, i Betlehem…

God jul.