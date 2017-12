Fekk livbergande julegåve

Det er Tryg Forsikring som deler ut bøyene.

– Utplasseringa av livbøyer er eit av våre satsingsområde når det gjeld å ta samfunnsansvar. Det er også ordninga med Natteravnar, seier Lisbeth Nesse ved Tryg sitt kontor i Ulsteinvik.

– Selskapet har delt ut bøyer i Ulstein, eg trur det er i alle fall dei siste tretti åra, frå den tida selskapet heitte Vesta Hygea, seier Odd Kåre Wiik i Ulstein kommune. Selskapet har, med eit lite avbrot, hatt kontor i Ulsteinvik i ei årrekkje.

I alt har kommunen utplassert 24 livbøyer. Det er viktig at desse er plasserte på stader der dei er synlege og der folk ferdast.

Nokre av dei nye bøyene skal no erstatte gamle bøyer, medan andre vert liggande i beredskap. Det vert også sett opp nye bøyer dersom det skulle vere behov for det.

Bøyene vert kontrollerte to gonger i året for å sjekke at alt er i orden og at bøya er klar til bruk om uhellet skulle vere ute.