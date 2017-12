Har gitt Herøy kommune budsjettproblem

(NPK): Skatteinntektene i Herøy kommune svikta med 15 millionar kroner i 2017, frå 275 millionar kroner til 260 millionar kroner.

– For 2018 tør vi ikkje rekne med noko vekst, seier Kopperstad til DN. Tiltakspakken frå regjeringa har vore til hjelp for kommunen, men er ikkje nok. Rådmannen innrømmer at dei nok var i overkant optimistiske i budsjetteringa.

Reduksjon i lønnsbudsjetta

Som eit resultat av svikten i kommunebudsjettet for 2018, legg kommunen no opp til ein reduksjon i lønnsbudsjetta på rundt 1,75 prosent. Men det sparetiltaket i seg sjølv er dessverre ikkje nok.

– Eg trur innbyggjarane i kommunen vil merke denne krisa i 2018, seier ordførar Camilla Storøy til avisa, og viser til reduksjon i symjeundervisning, fleire ungar i klassene og kanskje redusert opningstid på helsestasjonen som moglege sparetiltak.

– Dette er den mest utfordrande budsjettsituasjonen eg har opplevd, seier Kopperstad til avisa. Likevel, eigedomsskatt er ifølgje ordføraren uansett ikkje eit alternativ.