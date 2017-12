Forside / Nyhende Sakna funnen død

Politiet stadfestar at det var den sakna attenåringen frå Moltustranda som torsdag vart funnen død like sør for Nautøya i Herøy.

Den omkomne vart meldt sakna natt til julaftan. Torsdag kl 1210 vart han funnen ved ein liten holme sør for Nautøya. Gjennom heile jula har det vore gjort omfattande søk i og ved Moltustranda, og andre juledag var 100 menneske med på leitinga, ifølgje ei pressemelding frå Møre og Romsdal politidistrikt. Funnet av den omkomne vart gjort av frivillige som søkte med båt langs holmane i Herøyfjorden utanfor Moltustranda.