Færre besøkte Aasen-tunet

Nyhende

Ottar Grepstad, direktør for Nynorsk Kultursentrum, skriv i ei pressemelding at 2017 var eit vendepunkt for Nynorsk Kultursentrum. Alle dei største prosjekta deira kan no realiserast. Vinje-senteret blir bygt, dei skaffa seg ei viktig samling av litteraturhistorisk materiale og dei vart 20 fast tilsette.

Talet på unike brukarar av digitale tenester frå Nynorsk Kultursentrum auka med 39 prosent til 496 100 og institusjonne passerte 20 000 følgjarar i sosiale medium. Allkunne runda 25 000 publiserte artiklar. – Både på dei åtte nettstadene våre og i sosiale medium gav me nynorskbrukarane mykje meir digitalt innhald på sitt eige språk, kommenterer redaktør Per Magnus F. Sandsmark i Allkunne.

Middels besøk om arrangement

Men besøket på arrangement og utstillingar var middels. Talet på gjesar fall med 33 prosent frå rekordåret 2016 til 27 100 i 2017. 20 000 av dei besøkte Aasen-tunet, nær 7000 besøkte Hauge-senteret.

Aasen-tunet satsar på born og une, og denne målgruppa stod for mellom 30 og 40 prosent av dei besøkande. Det var det også i fjor. Kvart år arrangerer dei barnekunstutstilling med bidrag frå fleire hundre born i fem kommunar.

Besøkt 47 kommunar

I 2017 hadde Nynorsk kultursentrum arrangement eller utstillingar i 47 kommunar i åtte fylke. Og med det har dei vore til stades i heile 175 kommunar over heile landet.

Nynorsk kultursentrum 2017

• Arrangement og utstillingar i 47 kommunar i åtte fylke: Aukra, Aurland, Balestrand, Bergen, Bokn, Bremanger, Bømlo, Drammen, Eid, Flora, Fræna, Førde, Gjøvik, Gran, Haram, Hareid, Herøy, Hole, Hornindal, Kvinnherad, Leikanger, Lenvik, Lillehammer, Luster, Lærdal, Molde, Nord-Aurdal, Oslo, Ringerike, Sel, Sogndal, Stord, Stryn, Sula, Sveio, Tysvær, Ullensvang, Ulstein, Ulvik, Vanylven, Vestre Toten, Vik, Vindafjord, Vinje, Volda, Ørsta, Årdal

• 27 080 gjester på arrangement og utstillingar, 496 131 unike nettstadbrukarar og 20 181 følgjarar i sosiale medium

• Sidan 2000 har over 5,4 millionar menneske brukt tenestene frå Nynorsk kultursentrum, som har hatt arrangement eller utstillingar i 175 norske kommunar og sju byar i andre land

• 24 stiftarar og partnarar, mellom dei fem fylkeskommunar, heile målrørsla og mange universitet og høgskular

• 20 fast tilsette, 38 deltidstilsette og 30 frivillige

• Eig og driv Ivar Aasen-tunet, Olav H. Hauge-senteret, Vinje-senteret, Dei nynorske festspela, Ulvik poesifestival, Litteraturdagane i Vinje (frå 2018), nettleksikonet Allkunne og åtte andre nettstader

• Medeigar i Norsk Barneblad

• Forvaltar Vinje-fondet for nynorsk i pressa på oppdrag frå Kulturdepartementet

• Leier arbeidet i Nynorsk Forum, International network of language museums og forskingsprosjektet «Museum som minnepolitiske aktørar»