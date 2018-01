SSR søkjer om løyve til å lagre meir avfall

Nyhende

Etter sommaren 2018 skal abonnentane til Søre Sunnmøre Reinhaldsverk sortere ut matavfall/våtorganisk avfall for seg. I samband med det har dei no søkt Fylkesmannen om løyve til å mellomlagre dette avfallet ved mottaket i Saunesmarka.

Einar Heimdal, dagleg leiar i SSR, skriv at maksimal lagringstid blir mindre enn ei veke. Dei er merksame på luktproblematikken med dette avfallet, difor vil ikkje matavfallet liggje lenge før det blir kasta opp i lukka containerar og etter kvart køyrd vekk til vidare behandling i eit biogassanlegg eller eit komposteringsanlegg. Dei ser for seg at opplasting vil skje dagleg og køyrd vekk ein til to gonger i veka.

Det som kjem inn som matavfall vil redusere mengda med restaavfal tilsvarande, skriv Heimdal.

Ikkje berre matavfall

SSR søkjer samstundes om å få endre mengda på det årlege mottaket av ordinært avfall frå 10 500 tonn til 13 500, for å vere på den sikre sida.

Dei har fått statleg pålegg om å ta imot fritidsbåtar, noko som fører til støtte mottak. I tillegg får dei også inn ein del meir elektrisk avfall, noko som er ei ønska utvikling.

Fylkesmannen har lagt saka ut til høyring, med frist 22. januar for å kome med eventuelle merknader.