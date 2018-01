Fleire fiskefartøy og fiskarar

Nyhende

Dette viser ei førebels oversikt utarbeidd av Fiskeridirektoratet.

Talet på registrerte fiskefartøy har auka frå 5.947 ved utgangen av 2016 til 6.136 ved utgangen av 2017.

Les også: Kjøpte eigen fiskebåt og satsar for seg sjølv

Det var også ein auke i talet på registrerte fiskefartøy frå 2015 til 2016. Det er i dei minste storleiksgruppene under 10 meter og 10 til 11 meter at talet på fartøy aukar med høvesvis 169 og 50 fartøy. Innanfor storleiksgruppene 15-21 meter og 21-28 meter er derimot talet på fartøy redusert med høvesvis 10 og 8 prosent, medan det for dei øvrige gruppene er relativt stabilt.

Auke i talet på fiskarar

Ifølgje oversikta har talet på fiskarar som har fiske som hovudyrke auka frå 9.426 i 2016 til 9.493 i 2017 (+0,7 prosent), medan talet på fiskarar som har fiske som biyrke har auka med 13 personar til totalt 1.823 i løpet av 2017.

Talet på kvinner med fiske som hovudyrke har auka frå 273 i 2016 til 310 i 2017.