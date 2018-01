No kjem "Cora"

Nyhende

Ekstremvêret "Cora" kan gi veldig kraftige vindkast på mellom 35-45 m/s i Møre og Romsdal og Trøndelag søndag, skriv Meteorolgisk Institutt på sin Twitter-konto.

Det er difor også stor fare for at flyavgangar, båtar, ferjer og annan form for transport kan bli innstilt.

"Cora" kjem knappe to veker etter at ekstremvêret "Birk" herja på Vestlandet.

– Det er ein ganske skummel situasjon sør for Trondheim og i vestlege strok tidleg søndag morgon. Med så kraftige vindkast inn der folk bur kan det fort bli store skadar, seier meteorolog Lars Andreas Felberg ved Meteorologisk institutt til VG.