Ultralyd i Ulsteinvik

Nyhende

Nordvestklinikk søkjer Ulstein kommune om støtte frå Næringsfondet. Dei skriv at dei gjerne vil tilby ultralydscanning ved klinikken sin. Dei vil samarbeide med Sunnmøre MR klinikk og radiologar der for undersøkingane.

Dei vil tilby både generelle undersøkingar og også ultralys med bilete for gravide.

Mange reiser no til Ålesund og Volda for dette tilbodet. Nordvestklinikk skriv at dei er klare over at Tor Auestad tilbyr dette på ettermiddag/kveld når han er i bygda, men dei meiner at marknaden er stor og konkurranse er sunt.

Å kjøpe eit ultralydapparat kostar 750 000 kr. Eventuelt kan dei leige eit, det kostar 12 000 i månaden.

Nordvestklinikk skriv at dei har vore i kontakt med mellom anna legekontora i Myrvåg og Hareid, og dei skal ha gitt tilbakemelding på at dei vil henvise kundar til Nordvestklinikken om dei får dette tilbodet.