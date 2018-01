Nynorsk offensiv mot fire statsrådar

Nyhende

(NPK-NTB): – Regjeringsplattforma legg klare punkt til gjeremålslista hos både kulturministeren, kunnskapsministeren, forskingsministeren og kommunalministeren, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. Han viser til språkpolitikken som Jeløy-plattforma lovar å gjennomføre.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) har ein god tradisjon å forsvare, meiner Mållaget.

– Den nye kulturministeren bør levere ei heilskapleg språklov som vidarefører likestillingsvedtaket mellom bokmål og nynorsk, krev Aasbrenn. Han meiner også at Grande må skaffe pengar til å digitalisere dei store ordboksprosjekta, blant anna den første delen av Norsk Ordbok.

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø må skjerpe tonen overfor universitet og høgskular, som har plikt til å skrive 25 prosent nynorsk, men som år etter år bryt mållova, krev Mållaget.

– For å sikre gode opplæringsvilkår for elevar med nynorsk hovudmål er det også viktig at ein styrkjer nynorskopplæringa for lærarskulestudentar og sørgjer for at dei får avgangsvitnemål som viser at dei kan nynorsk.

Læremiddel på nynorsk og bokmål

Alle digitale læremiddel må liggje føre på både nynorsk og bokmål, forlanger Mållaget. Det må kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sørgje for.

Dessutan må elevar som skal ha nynorsk som hovudmål, møte mest nynorsk allereie i barnehagen, meiner Mållaget.

Også til kommunalministeren har Aasbrenn laga ein hugselapp:

– Monica Mæland har no fått ansvaret for at nynorskbrukarane ikkje taper på at fylke og kommunar blir slått saman. Ho bør passe på at dei nye storfylka vedtar gode språkbruksplanar.