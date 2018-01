Italiensk pasta carbonara med norske reker

Nyhende

Reker er på sitt aller beste om vinteren. Norske reker kan delast i to bestandar: reker frå Barentshavet og reker frå Nordsjøen og Skagerak. Norske saftig og sunne reker har kort veg frå det kalde klare saltvassdjupet til middagstallerkenen, dette er ei fantastisk råvare.

Det som kan vere litt artig å vite er at reka startar sitt liv som hann, og når den er frå to til fire år skiftar den kjønn til ho. Reker parar seg om hausten og horeka ber rogna under bakkroppen heile vinteren. På våren oppsøkjer rekene grunnare vatn der larvane klekkast.

Denne italienske pastaretten carbonara er pasta med krema ostesaus over. Pasta med ostesaus som toppa med reker og bacon er ein sikker vinnar. Om du fyl ein enkel regel til reker i varme rettar, er det å tilsette dei så seint at dei akkurat vert lune. Då beheld du rekene møre og saftige!

Ingrediensar til 4 porsjonar

400 g reker, utan skall

200 g pasta penne

1 stk lauk

2 fedd kvitlauk

2 ss persille, frisk

100 g bacon

2 stk eggeplomme

3 dl mjølk

4 ss parmesan, riven

1 ts salt

1 ts pepar

Serverast med salat og godt grovt brød

Framgangsmåte

Kok pasta etter anvisning på pakken.

Skjer lauken i terningar, og finhakk kvitlauk og persille.

Steik bacon sprøtt i ei steikepanne og ha det over på eit fat.

Fres lauk og kvitlauk i ei steikepanne og sett til sides.

Pisk eggeplomme, mjølk, parmesan, salt, pepar og persille saman, og varm det opp i ei kasserolle under omrøring.

Tilsett reker, pasta, bacon og laukblandinga, og bland godt.

Server rekepasta med salat og godt grovt brød.

Tips: Du kan også bruke fryste, ferdigpilla reker.