Rekordfå laks rømde i 2017

Også langt færre regnbogeaurar rømde frå anlegg i 2017 enn i 2016. I fjor rømde 5.800 regnbogeaurar mot 62.000 i 2016.

– Tala over innrapporterte rømmingar for desse to artane i 2017 er gledelege, seier Øyvind Lie, direktør ved kyst- og havbruksavdelinga i Fiskeridirektoratet i ei pressemelding.

– Nedgangen kan skuldast både at systema som skal hindre rømming blir betre, og at ein har betre system for å avgrense rømmingsomfanget – når uhellet først er ute, fortel han.

Nedgangen er stor målt i talet på rømt fisk, men talet hendingar ligg på omtrent same nivå. Talet på registrerte rømmingshendingar i 2017 var 38, mot 43 året før.