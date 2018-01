Utvidar sendingane

Nyhende

Mange har reagert etter at NRK la om sine distriktssendingar. Frå nyttår la NRK om til tre distriktssendingar på fem minutt kvar. No er det klart at distriktssendinga før Dagsrevyen blir utvida med fem minutt. Det skjer frå 29. januar.

NRK skriv i ei pressemelding at den totale sendetida dermed vil vere tilbake same nivå som før omlegginga.

– NRK sitt oppdrag er å nå heile befolkninga med distriktsnyheiter. Hensikta med omlegginga har vore å styrke det totale tilbodet vårt til publikum ved å dreie noko av innsatsen over på nett og mobil, som er dei viktigaste plattformene for nyheiter for ein stadig større del av befolkninga, seier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i pressemeldinga.

Ho legg til at NRK framleis vil jobbe for å utvikle nye måtar å nå ut med distriktsnyheitene på nett og mobil, men at det var gjort ei feilvurdering når ein kutta i sendingane.

– For ein del av vårt trufaste publikum er desse sendingane det aller viktigaste i deira mediekvardag. Vi har rett og slett undervurdert den enormt sterke relasjonen dei har til TV-nyheitene frå sitt distrikt. Det har vi no tatt innover oss. Difor forlengjer vi distriktssendinga i forkant av Dagsrevyen, seier Gynnild-Johnsen.