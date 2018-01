- Eg er letta over det positive svaret

Nyhende

No er det klart: MS-sjuke Monica Brandal Dimmen frå Ulsteinvik skal få stamcellebehandling i Moskva.

Ho har denne veka vore gjennom omfattande prøvetaking og testing på eit sjukehus i den russiske hovudstaden.

På bloggen sin skriv ho torsdag følgjande: "Etter samtale med doktor er det bra at eg er «ung» og er i god fysisk form. I morgon starta behandlinga- god prognose for å stanse sjukdommen- bonus er forbedring av dagens helse."

Ho skriv også at ho er letta over det positive svaret og at ho kjenner seg godt ivareteken på sjukehuset.

I fjor haust vart det starta ein innsamlingsaksjon for å finansiere behandlinga. Det kan du lese om her:

