Kostemaskin søkjer dekor

Nyhende

Til våren skal Ulstein kommune kjøpe ny kostebil. Dei har utfordra alle barneskulane i kommunen til å stå for dekoren. Dei tenkjer seg at dette er noko tredjeklassingane kan samarbeide om. To skular til å dekorere kvar side av bilen.

Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar for drift og anlegg, kan melde om gode tilbakemeldingar frå alle skulane.

Dette er eit spennande prosjekt som dei er sikre på at vil gje eit flott resultat. Ei kostemaskin er særs synleg der ho snirklar seg fram i sentrum, der det ferdast mykje folk. Teknisk etat gler seg til å få kostemaskinen utsmykka med barneteikningar.