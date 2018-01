Serverer berre automatsveler på ny el-ferje

Nyhende

Ifølgje Fjord1 blir ferjesambandet det første heilelektriske i heile verda. Det får følgjer for sveleproduksjonen. Tidlegare i vinter blei det nemleg klart at dei nye el-ferjene ikkje har nok straum om bord til å produsere sveler. Difor skal svelene bli selde frå automat.

– Vi har aldri tenkt at vi ikkje skulle selje sveler, men at vi skulle gjere det på ein annan måte. Vi skal no selje flotte og gode sveler frå automat. Eg har stor tru på det, seier Dagfinn Neteland, administrerande direktør i Fjord1 til NRK.

Det er Minibakeriet på Nordfjordeid som har fått oppdraget med å lage svelene som skal vere i automatane på ferjesambandet Anda-Lote.

Sveler er populær ferjemat og Fjord1 selde i overkant av 800.000 sveler i fjor.