Sparebanken Møre går godt

Nyhende

Sparebanken Møre leverer eit godt resultat for både 4. kvartal og 2017. Banken har betra drifta, hatt låge tap og fått kundar, både personar og innan næringslivet.

Resultatet etter skatt ende på 157 millionar kroner, ei forbetring på 38,9 prosent samanlikna med same kvartal i fjor. Eigenkapitalavkastninga var på 11,5 prosent, medan kostnader i prosent av inntekter vart 41,7.

Administrerande direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal, seier i ei pressemelding at dei har jobba målretta for å styrke lønsemda, effektivisere drifta utvikle organisasjonen gjennom heile året.

Låge tap

Dei auka inntektene jamnt og trutt utover året og kutta kostnadene i prosent av forvaltningskapitalen.

Dei har låge tap, noko banken forklarer med godt kredittarbeid og at dei har god kontakt med kundane og marknaden.

Nye kundar

Banken fekk mange nye kundar i 2017. Samla utlånsvolum ved årsskiftet var 56,9 milliardar kroner, det utgjer ein vekst på 7,9 prosent frå same tidspunkt i fjor. Innskota frå kundane aukta med 0,7 prosent og utgjorde 32,8 milliardar kroner.

- Marknadsdelen vår aukar, og me opplever at me er eit naturleg førsteval når mange skal velje banktenester, kommenterer Nydal i same pressemelding. Innskotsdekninga til konsernet er på 57,7 prosent.

Pengar til kultur og idrett

Omlag halvparten av overskotet går tilbake til lokalsamfunnet i form av støtte til ulike tiltak. 141 millionar går til ulike tiltak innan kultur, idrett, nærmiljø, samferdsle, kompetanse og næringsutvikling.