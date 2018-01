Vil utnytte moglegheitene i sjøen

Nyhende

Dei fem kommunane på Søre Sunnmøre gjorde i 2015 vedtak om å utarbeide ein interkommunal analyse for næringsutvikling og forvaltning av sjøområda basert på samarbeidet og resultata frå prosjektet «Marine Grunnkart Søre Sunnmøre».

I dag, fredag 26.januar, skal Runde Miljøsenter overrekkje dette dokumentet til dei fem kommunane på eit eige arrangement i føremiddag på Runde Miljøsenter.

Målet med analysen er at kommunar, næringsliv og forskingsmiljø i fellesskap skal utforske og utvikle idéar som kan skape nye arbeidsplassar. Miljøsenteret har vore koordinator og fagleg ansvarleg for arbeidet med næringsanalysen. Næringslivet har hatt god medverknad, står det i pressemeldinga frå Runde Miljøsenter.

- Søre Sunnmøre skal vere ein attraktiv stad å drive marin næringsutvikling, og marin næringsanalyse skal bidra til å sikre nettopp dette. Som regel er det to eller fleire kommunar som grenser mot same sjøområde, til dømes deler ein fjord på langs. Det er derfor naudsynt for kommunane å samarbeide om bruk, forvaltning og forsking i desse fellesområda, står det i pressemeldinga.

Desse har vore med i arbeidet

Kommunane etablerte ei gruppe som koordinerte arbeidet med planen. Gruppa hadde desse representantane; Kai Bjørke og Bernt Brandal for Hareid kommune, Anita Sundnes og Knut Erik Engh for Ulstein kommune, Jarl Martin Møller og Svein Gjelseth for Herøy Kommune, Kjell Martin Vikene og Arnljot Muren for Sande Kommune, Oddvin Årskog og Idar Brekke for Vanylven kommune.