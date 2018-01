Kjøttmeisene vert færre

Nyhende

Dei vanlegaste artane i hagefuglteljinga har kvart år vore kjøttmeis, blåmeis og skjor. Kjøttmeisa dukka i fjor opp på rundt 95 prosent av alle dei 7.000 fôringsplassane som var med i teljinga, 56.984 individ i alt. Men den langsiktige trenden viser at kjøttmeisa er i tilbakegang.

– Vi ser for kjøttmeis ein tilbakegang som folk flest kanskje ikkje tenkjer over. Gjennomsnittstalet per fôringsplass har gått ned frå 11 til 8 på ti år, fortel organisasjonskonsulent Morten Ree i NOF til Nynorsk pressekontor.

Mindre gulsporv, meir pilfink

Andre meiseartar har òg tilbakegang, og den før så vanlege gulsporven har det vorte markant færre av. Dei siste fem åra har talet på gulsporvar per fôringsplass vorte halvert.

Klimaendingane gjer at andre artar blir meir talrike og spreier seg nordover, slik som stillits og kjernebitar. Pilfink, som er den vanlegaste hagefuglen i Danmark, har hatt stor framgang i Noreg dei siste ti–femten åra. Somme stader har han til og med vorte meir vanleg enn gråsporv. Spettmeis er òg ein art med stor framgang.

NOF ventar rapportar frå rundt 15.000 fuglekikkarar i alle aldrar i hageteljinga. Går det som tidlegare år, får foreininga inn 350.000 fugleobservasjonar frå heile landet.

Fleire overvintrar

I år er det mange på Vestlandet som allereie har sett typiske vårartar som vipe, trost og stær. Men sannsynlegvis er dette fuglar som har valt å overvintre i Noreg, og ikkje tidleg heimvende individ.

– Tendensen er at fleire fuglar prøver å overvintre. Det gir dei eit fortrinn når våren kjem ettersom dei slepp å fly distansen frå nede i Europa for å skaffe seg ein hekkeplass. Faren er at det blir vêromslag og skikkeleg vinter, slik vi faktisk har hatt ein periode no i mange delar av landet. Da kjem mange av dei rett og slett til å døy, seier Ree.

Harde vintrar gir fort utslag på statistikken for småfuglar som lar seg lure av ein mild og fin haust. Dei kalde vintrane i 2010 og 2011 gav tydelege utslag på teljinga året etter, særleg for raudstrupe og gjerdesmett. Dette er artar som saman med svarttrost og munk vanlegvis trekkjer sørover i Europa vinterstid.

Mykje gråtrost og raudvengtrost har rett og slett ikkje reist, forklarer Ree.

– Det har vore så kolossalt mykje rognebær og andre bærsortar å ta for seg av i haust. Trosten har fjørdrakt som held dei varme, så viss dei finn nok mat, er det utruleg kor godt dei kan klare ein vinter òg, seier Ree.

Slutt på bæra

Om det blir svært mange trost å sjå under hageteljinga, er meir tvilsamt. Det er slutt på bæra, og mange har truleg dratt sørover til Storbritannia og Danmark eller enda lenger sør i Europa på nyåret.

– Mange av dei norske fugleartane overvintrar i Storbritannia, og det er jo ikkje meir enn eit døgns flyging over Nordsjøen. Vi har òg eksempel på stareflokkar som har komme over frå Storbritannia vinterstid, for så å trekkje tilbake igjen. Dei hiv seg på nordavinden og flyr tilbake igjen.

Hageteljinga går føre seg i heile Norden i den siste helga i januar. For at skular og barnehagar òg skal få sjansen til å vere med, er det mogleg å registrere observasjonar heilt fram til 4. februar.

Dei som vil vere med, kan melde inn fuglane dei ser, på nettsida til Fuglevennen.