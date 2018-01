– Vil bruke det til å skape nye arbeidsplassar

Nyhende

Dei fem kommunane på Søre Sunnmøre gjorde i 2015 vedtak om å utarbeide ein interkommunal analyse for næringsutvikling og forvaltning av sjøområda basert på samarbeidet og resultata frå prosjektet «Marine Grunnkart Søre Sunnmøre».

Det var dette dokumentet som vart overrekt på eit eige arrangement på Runde Miljøsenter fredag føremiddag.

Utforske i fellesskap

Målet med analysen er at kommunar, næringsliv og forskingsmiljø i fellesskap skal utforske og utvikle idéar som kan skape nye arbeidsplassar.

Miljøsenteret har vore koordinator og fagleg ansvarleg for arbeidet med næringsanalysen. Næringslivet har hatt god medverknad, står det i pressemeldinga frå Runde Miljøsenter.

– Søre Sunnmøre skal vere ein attraktiv stad å drive marin næringsutvikling, og marin næringsanalyse skal bidra til å sikre nettopp dette. Som regel er det to eller fleire kommunar som grenser mot same sjøområde, til dømes deler ein fjord på langs. Det er derfor naudsynt for kommunane å samarbeide om bruk, forvaltning og forsking i desse fellesområda, står det i pressemeldinga.

Desse har vore med i arbeidet

Kommunane etablerte ei gruppe som koordinerte arbeidet med planen. To representantar frå kvar kommune, ei fin blanding av politikarar og administrasjon.

Ny næringsverksemd

– Kva vil Ulstein bruke det nye dokumentet til ?

– Me vil bruke det til å skape ny næringsverksemd og fleire arbeidsplassar, svarar ulsteinordførar Knut Erik Engh etter møtet.

Han seier at basisen ligg i grunnkarta, der er det godt kunnskapsnivå og havstraumar osb. No har dei sett på næringa.

Så skal dei over å lage kystsoneplan der dei avsett ulike område til ulike typar føremål. Også dette skal skje interkommunalt. Kommunane deler sjøområde, så her er det lurt å samarbeide. Dessutan får dei fylkeskommunale midlar når dei samarbeider, for då blir det ein regional plan.